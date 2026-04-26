Bartesaghi a Milan TV: "Momento decisivo per la nostra stagione, ci giochiamo tanto stasera"
E' stato intervistato così ai microfoni di Milan TV, Davide Bartesaghi. Di seguito le sue considerazioni prima di Milan-Juventus:
Sulla partita e il momento della squadra
"Sì, è un momento decisivo per la nostra stagione, non è un Milan-Juve qualsiasi, ci giochiamo tanto e anche loro".
Che tipo di gara ti aspetti?
"Difficile, è pur sempre un grande big match del nostro campionato. Si deciderà tanto sugli esterni, ci siamo allenati tanto in settimana e credo che faremo bene".
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.
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