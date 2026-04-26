MN - Gerry Cardinale presente a San Siro per Milan-Juventus

MN - Gerry Cardinale presente a San Siro per Milan-JuventusMilanNews.it
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Oggi alle 19:30News
di Manuel Del Vecchio

Per Milan-Juventus di questa sera, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, apprende la redazione di MilanNews.it che è presente a San Siro anche Gerry Cardinale, founder e managing partner di RedBird. Il manager italoamericano in questo 2026 è riuscito ad essere più vicino fisicamente alla squadra rispetto al passato, presenziando in più occasioni nei match casalinghi a San Siro. L'ultima apparizione è stata ad inizio marzo nel derby contro l'Inter, partita vinta dal Milan 1-0 con gol di Estupinan.