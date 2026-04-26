Allegri a DAZN: "Pulisic e Leao stanno bene, a entrambi manca solo il gol"

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Prima della gara di campionato contro la Juventus a San Siro, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN: "E' sempre Milan-Juventus, sarà una bella partita. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, non prende gol da tre partite. Noi dovremo essere ordinati e concentrati e fare meglio tecnicamente".

Su Pulisic e Leao: "Stanno bene, a entrambi manca solo il gol. Sono due giocatori che da un momento all'altro possono risolvere la partita".

Sulla Juventus: "Sono bravi a muoversi e ad entrare all'interno del campo, noi dovremo essere compatti. Hanno giocatori bravi nell'uno contro uno, hanno una delle rose più forti del campionato, l'arrivo di Spalletti le ha dato qualcosa in più".

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.