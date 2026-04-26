VIDEO MN - L'arrivo dall'alto del pullman rossonero a San Siro. Alle 20.45 Milan-Juve

VIDEO MN - L'arrivo dall'alto del pullman rossonero a San Siro. Alle 20.45 Milan-Juve
Oggi alle 19:24News
di Manuel Del Vecchio
fonte dai nostri inviati Pietro Mazzara e Lorenzo De Angelis

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan, accolto come sempre da un buon numero di tifosi rossoneri: alle 20.45 la sfida contro la Juventus. Giornata importante di Serie A, con una vittoria la squadra di Allegri potrebbe mettere un timbro importante sulla qualificazione alla prossima Champions League. Risolto il dubbio sulla fascia sinistra, dovrebbe giocare Bartesaghi e non Estupinan. A breve le formazioni ufficiali.

Guardate il video esclusivo con visuale dall'alto dei rossoneri in arrivo a San Siro prima del big match di questa sera!