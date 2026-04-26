VIDEO MN - L'arrivo dall'alto del pullman rossonero a San Siro. Alle 20.45 Milan-Juve
È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan, accolto come sempre da un buon numero di tifosi rossoneri: alle 20.45 la sfida contro la Juventus. Giornata importante di Serie A, con una vittoria la squadra di Allegri potrebbe mettere un timbro importante sulla qualificazione alla prossima Champions League. Risolto il dubbio sulla fascia sinistra, dovrebbe giocare Bartesaghi e non Estupinan. A breve le formazioni ufficiali.
Guardate il video esclusivo con visuale dall'alto dei rossoneri in arrivo a San Siro prima del big match di questa sera!
Pubblicità
News
Gullit a DAZN: "Per me è una serata di grande orgoglio ed emozione, è sempre bello tornare a San Siro"
Il caso Jashari. Goretzka sarebbe un colpaccio. In attacco non 1, ma 2 colpi importantidi Andrea Longoni
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Juventus: Saelemaekers di nuovo dal 1'. Possibilità per Estupinan
Primo Piano
Luca SerafiniÈ l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispetto
Franco OrdineMercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
Carlo PellegattiLa telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lallera
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com