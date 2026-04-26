Giaccherini: "Il Milan si deve ricostruire un po': non ha le stesse certezze della Juve"

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Questa sera finalmente si scende in campo per Milan-Juventus, gara cruciale per quanto riguarda la rincorsa alla Champions League, tanto più dopo che la Roma ieri ha sconfitto il Bologna e dunque si è avvicinata ai bianconeri ma anche ai rossoneri mettendo maggiore pressione. Per presentare la partita di San Siro, calcio di inizio ore 20.45, l'ex giocatore juventino Emanuele Giaccherini, oggi in cabina di commento per DAZN, è stato intervistato dai colleghi di Tuttosport.

Giaccherini su chi ha più chance di vincere l'anno prossimo tra Juve e Milan: "Sicuramente la Juve: sta programmando il futuro prima di tutte le altre rivali, Inter compresa. I rinnovi che hanno ufficializzato finora sono pesanti: da Spalletti a McKennie, passando per Yildiz e Locatelli. Sta costruendo le basi per vincere, sono più pronti. Se riusciranno a fare un ottimo mercato, la Juve parte da una base altissima: prendendo uno come Bernardo Silva, in una squadra che funziona così bene, farebbero uno scatto notevole anche in campo internazionale. Il Milan, al contrario, si deve ricostruire un po’: anche nel sistema di gioco non ha le stesse certezze della Juve. Dietro e davanti dovrà sistemare diverse cose"