Costacurta e le poche foto con le Coppe: "Staccarla dalle mani di Pippo o di Ambrosini era molto difficile"

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Nei giorni scorsi Sky Sport ha organizzato, per i 60 anni di Costacurta, una simpatica "carrambata". Durante il collegamento in studio dell'ex rossonero Billy è arrivato anche Paolo Maldini, leggendario capitano, amico ed ex compagno di Costacurta. Insieme i due hanno scherzato e hanno ricordato alcuni aspetti divertenti della loro lunga e vincente carriera.

Billy, abbiamo avuto difficoltà a trovare una tua foto con un trofeo tra i tantissimi che hai vinto: "Paolo ha avuto la fortuna, essendo capitano, di riuscire ad alzare la coppa. Io non riuscivo mai a prenderla perché la dovevano tenere gli altri, e Paolo può confermarlo. Ma adesso faccio anche i nomi: staccarla dalle mani di Pippo (Inzaghi, ndr) o di Ambrosini era molto difficile. Non sto scherzando. Ce l'avevano sempre in mano loro che dovevano fare dei giri. Paolo conferma, altrimenti mi danno del pirla...".