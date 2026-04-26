Costacurta: "Van Basten il più forte con cui ho giocato. Tre Palloni d'Oro e aveva una caviglia in disordine..."

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Nei giorni scorsi Sky Sport ha organizzato, per i 60 anni di Costacurta, una simpatica "carrambata". Durante il collegamento in studio dell'ex rossonero Billy è arrivato anche Paolo Maldini, leggendario capitano, amico ed ex compagno di Costacurta. Insieme i due hanno scherzato e hanno ricordato alcuni aspetti divertenti della loro lunga e vincente carriera.

Billy, il giocatore più forte con cui hai giocato? Non vale dire Maldini: "No no, non lo dico. Penso a Marco Van Basten, tre Palloni d'Oro e giocava con una caviglia in disordine. A Paolo lo dico sempre, abbiamo giocato con tanti palloni d'oro e probabilmente altrettanti meritavano di vincerlo. Paolo meritava e non l'ha vinto, Franco (Baresi, ndr) meritava e non l'ha vinto, Pirlo e Seedorf erano da Pallone d'Oro... Ho giocato con tanti calciatori fantastici, ma probabilmente Van Basten per quella faccenda dei tre Palloni d'Oro più la caviglia... Sì, forse lui".