Maldini: "Tabarez, che era un grandissimo signore, è arrivato in un momento difficilissimo, il fallimento non è tanto suo, ma era di tutto l'ambiente"

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Nei giorni scorsi Sky Sport ha organizzato, per i 60 anni di Costacurta, una simpatica "carrambata". Durante il collegamento in studio dell'ex rossonero Billy è arrivato anche Paolo Maldini, leggendario capitano, amico ed ex compagno di Costacurta. Insieme i due hanno scherzato e hanno ricordato alcuni aspetti divertenti della loro lunga e vincente carriera.

Billy, qual è l'allenatore che hai avuto in carriera e che ritieni più sottovalutato? "Mi sono trovato molto bene, forse era il momento storico per lui, con Zaccheroni. Quando arrivò probabilmente all'inizio non avevo capito stesse arrivando. A me difensore centrale, ma probabilmente anche per Paolo, ci permetteva di avere tante soluzioni di gioco. Sotto questo aspetto è stato sottovalutato, a noi giocatori dava tante opzioni di gioco e a me piaceva".

Invece il peggior allenatore? "Racconto questo aneddoto. Quando arrivò Terim lui crea una situazione di disagio all'interno della squadra quando prima di un Torino-Milan non mi avverte che non mi avrebbe convocato, che mi avrebbe lasciato a casa. Il modus operandi di quella squadra invece era un po' diverso. Lui non mi aveva avvertito, io prendo la mia borsa e salgo sul pullman, ma arriva qualcuno a dirmi che Terim non mi aveva convocato. Sotto questo aspetto Terim è stato il peggior allenatore del mio Milan, il Milan in cui ho giocato".

Interviene Maldini: "A volte gli allenatori arrivavano in un momento storico difficile, non è un caso che poi sia durato con meno di tutti gli altri. Ma con mister Terim ho un bellissimo rapporto. È un amico, però succede... Anche Tabarez, che era un grandissimo signore, è arrivato in un momento difficilissimo, il fallimento non è tanto suo, ma era di tutto l'ambiente. Però sotto un certo punto di vista il rapporto con certi giocatori, che hanno già fatto la storia, deve essere trattato in un'altra maniera”.