Sky - Ancora un cambio sulla sinistra, Bartesaghi provato stamattina: sta meglio, dovrebbe giocare lui

Sky - Ancora un cambio sulla sinistra, Bartesaghi provato stamattina: sta meglio, dovrebbe giocare luiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:38News
di Manuel Del Vecchio

Piccolo cambio in quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo questa sera contro la Juventus. Racconta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, che sulla sinistra è molto probabile che ci sarà Bartesaghi. Nei giorni scorsi il giovane laterale non è stato al top e quindi Allegri ha provato Estupinan, in vantaggio fino a ieri sera. Questa mattina invece è stato provato nuovamente il classe 2005, che ritorna in vantaggio nel ballottaggio con l'ecuadoregno.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.