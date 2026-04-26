Anche in UK si protesta per il caro biglietti. I tifosi del Liverpool contro la proprietà: "Avidi bastardi, ora basta!"

Anche in UK si protesta per il caro biglietti. I tifosi del Liverpool contro la proprietà: "Avidi bastardi, ora basta!"MilanNews.it
Oggi alle 16:47News
di Manuel Del Vecchio

Tutto il mondo è paese: anche in Inghilterra i tifosi del Liverpool protestano per il caro biglietti. Ieri, prima della partita contro il Crystal Palace, è stato esposto uno striscione piuttosto chiaro: "Ascoltate i tifosi, non ammazzate la Kop". Il coro era altrettanto esplicativo: "Enough is enough, greedy bastards, enough is enough".

Tradotto: "Avidi bastardi, ora basta".