Simone: "Attaccanti del Milan non sono veri attaccanti. Leao eterno Peter Pan"

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Il Milan quest'oggi spera di ritrovare i gol dei suoi attaccanti contro la Juventus, in un big match che potrebbe definire la stagione rossonera. Tra Pulisic che non segna da dicembre e Leao da inizio marzo, l'attacco rossonero è atrofizzato e ha bisogno di un'onda d'urto per riattivarsi. Chi se ne intendeva di gol e di gol alla Juventus è senza dubbio l'ex attaccante milanista Marco Simone, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio per presentare il big match di San Siro.

Il giudizio di Simone sul digiuno dal gol degli attaccanti rossoneri e su Rafael Leao: "Un dato preoccupante, ma che non mi sorprende più di tanto. Gli attaccanti del Milan non segnano perché... non sono dei veri attaccanti. Nessuno di loro vive per il gol. Leao? Non dico non possa farlo tout court, ma Rafa è molto limitato nel ruolo in cui sta giocando ora. E mi spiace, perché è un vero talento: ha fisico e tecnica da top, anche se - come dicevano a me - è un eterno Peter Pan".