Costacurta: "Festeggiamenti contenuti negli anni? Caratteriale...". Maldini: "Carattere particolare ma non siamo bacchettoni"

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Nei giorni scorsi Sky Sport ha organizzato, per i 60 anni di Costacurta, una simpatica "carrambata". Durante il collegamento in studio dell'ex rossonero Billy è arrivato anche Paolo Maldini, leggendario capitano, amico ed ex compagno di Costacurta. Insieme i due hanno scherzato e hanno ricordato alcuni aspetti divertenti della loro lunga e vincente carriera.

Costacurta sul loro modo di festeggiare: "Noi siamo lombardi, i nostri genitori triestini e veneti. Probabilmente anche la provenienza. Paolo non ha conosciuto mio padre ma io ho conosciuto il suo. Paolo è così perché aveva un papà e una mamma... Inutile che aggiunga che ci ero molto legato anche io ed erano un esempio per tutti noi. Credo che sia un po' caratteriale e tradizionale delle nostre famiglie. C'è questo modo di comportarsi così, con garbo e senza strafare, senza troppi complimenti. Eravamo fatti così".

Maldini ci tiene ad aggiungere: "Ogni tanto ci siamo anche lasciati andare. Con Billy siamo usciti ogni tanto di sera e ci siamo anche divertiti nella nostra vita (ride, ndr). Non siamo sicuramente due bacchettoni. Abbiamo un carattere particolare da quel punto di vista ma ci siamo lasciati andare più di una volta".