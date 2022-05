Casa Milan, al via i festeggiamenti per lo scudetto: inizia la sfilata dei giocatori davanti ai tifosi

Dopo quella di ieri sera al ritorno da Reggio Emilia, il Milan è pronto ad una nuova festa con i suoi a Casa Milan: uno a uno, come successo anche ieri durante la premiazione al Mapei Stadium, verranno chiamati tutti i giocatori rossoneri. Al termine di questa sfilata, la squadra milanista salirà sui pullman scoperti per il giro per le vie di Milano fino in piazza Duomo.