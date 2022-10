Casarin: "Rosso a Tomori? Se fischi rigore, c'è poco da fare. La regola è quella..."

MilanNews.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Oltre al rigore troppo generoso concesso al Chelsea, in molti non sono stati d'accordo nemmeno sull'elspulsione di Fikayo Tomori. Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro internazionale, ha però spiegato che la decisione dell'arbitro Siebert, se fischia il rigore, è corretta: "La regola è quella, c’è poco da fare. L’applicazione è stata corretta".