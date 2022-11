Casini: "Nessuna società incassa dalle scommesse, ma dall’altra parte non c’è nessuna misura contro la pirateria che danneggia lo sport"

MilanNews.it

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in Commissione Bilancio al Senato: "Per quanto riguarda i vivai, entro fine anno la Lega Serie A presenterà una sua proposta sia in termini di investimenti che di necessità di interventi legislativi su diversi temi. Siamo in una situazione in cui abbiamo migliorato quello che abbiamo potuto anche se non basta. Nessuna società incassa dalle scommesse, ma dall’altra parte non c’è nessuna misura contro la pirateria che danneggia lo sport, il calcio in particolare, a livello di mancati incassi. Credo che il Senato e il Parlamento debbano mettere fine alla vicenda, qui si chiude quello che è cominciato, nessuno vuole una nuova misura di aiuti”. Lo riporta Calcio&Finanza.