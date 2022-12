Casini replica a Renzi: "La rateizzazione riguarda tutti, il calcio però fa notizia..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il problema dei tempi sulla definizione del piano di rateizzazione è generale e non riguarda solo lo sport". Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, replica così a Matteo Renzi, che aveva definito vergognose le richieste del calcio: "Il pallone fa notizia per le risorse che muove a beneficio dell’intero sistema sportivo italiano. La richiesta di rateizzazione non è nuova e accompagna da mesi la sola vera misura che lo Stato ha adottato nei confronti di tutto lo sport dopo la pandemia, ossia la sospensione dei tributi. A un anno di distanza si chiede di versare in unica soluzione 11 mesi di imposte: è poco logico e incoerente con la misura stessa, pensata per recuperare liquidità. Nessuno oggi è inadempiente e tutti vogliono pagare" ha dichiarato Casini al Corriere della Sera.