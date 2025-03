Caso Lucca, Inler: "Abbiamo gestito benissimo la cosa: si è scusato davanti alla squadra"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Gökhan Inler, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida al Parma per i friulani: "Come ho visto Napoli-Inter? Ho visto solo il risultato, pensiamo al Parma".

Come vivi il tuo ruolo da dirigente? Che aspettative avete e come hai gestito la situazione di Lucca?

"Stiamo giocando in modo diverso, quando sono arrivato volevo trasmettere la mentalità alla squadra, ora stiamo facendo bene ed il mister sta martellando, andiamo avanti passo dopo passo. Non parlo del futuro, ma guardiamo passo dopo passo appunto, l'anno scorso hanno sofferto tanto e quest'anno vogliamo divertirci. Su Lucca: abbiamo gestito benissimo la cosa, si è scusato davanti alla squadra, risolvendola internamente. Nel calcio succedono queste cose e l'importante è risolverle subito. I ragazzi hanno dato il massimo in questa settimana ed anche il capitano ha dato il massimo per fare bene, conta solo la sfida contro il Parma e siamo pronti".

Cosa ci dici di Runjaic?

"Siamo allo stesso livello, lui è chiaro, è uno che parla tanto ed anche ascolta. Quando le cose vanno in un'altra direzione lui indirizza e fa correre nella giusta direzione, in questo caso si è mosso benissimo, siamo una squadra e dobbiamo fare le cose insieme".