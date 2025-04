Caso Paratici, Marchetti: "Considerazioni arrivate dalle autorità calcistiche hanno messo in allarme il Milan"

Come è ormai noto, è saltato tutto tra il Milan e Fabio Paratici: a scatenare la rottura dell'accordo verbale l'incomprensione sulla clausola d'uscita che il club voleva inserire all'interno del contratto del dirigente, in caso di sentenza negativa nel processo penale dell'inchiesta Prisma in cui è direttamente conivolto lo stesso Paratici. Ora i rossoneri si trovano punto a capo e il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda in un articolo sul sito della rete televisiva.

Le parole di Luca Marchetti: "Possiamo solo pensare che - come successo già in passato, per esempio con Lopetegui - abbia pesato il mondo esterno. E se allora erano stati i tifosi (soprattutto sui social) a condizionare le scelte della dirigenza, stavolta - probabilmente - ci sono state considerazioni arrivate dalle autorità calcistiche che hanno messo in allarme il Milan. Che quindi ha preferito fare marcia indietro: in maniera preventiva, per non trovarsi di nuovo, nell’anno che dovrebbe essere di ricostruzione, ancora una volta al centro delle attenzioni e in mezzo a limitazioni le cui conseguenze magari non erano state valutate al 100%. Ma alla fine la scelta era stata fatta. E allora la domanda è: è possibile tornare nuovamente alla posizione iniziale, dopo questo dietrofront?"