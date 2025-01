Cassano: "Conceiçao, ti metti a fare il giullare col sigaro in bocca e cosa succede? Che ti mandano a cagare"

Le immagini della forte lite tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma hanno fatto il giro del mondo e sono state importante oggetto di discussioni, con i due che nel post partita si sono presentati davanti alle telecamere per spiegare e minimizzare l’accaduto.

Antonio Cassano, nel suo intervento in diretta a “Viva el Futbol” su Twitch, ne parla così: “Conceiçao, ti metti a fare il giullare col sigaro in bocca e cosa succede? Che poi accadono queste cose qua, che ti mandano a cagare. Non hanno rispetto di te perché non sei credibile. Cosa vuole fare, vuole fare il simpatico? Fai il giullare nello spogliatoio? Perfetto. Addirittura un giocatore ti vorrebbe aggredire. Poi dice che chiedono scusa ed è tutto a posto, che è come un figlio… Poi quando dice che Theo e Leao giocheranno con la Dinamo Zagabria, che comunicazione è questa?

Io sono stato un giocatore, quando vedo un allenatore come Capello, che vinceva ed era incazzato, perdeva ed era incazzato… Ci sono allenatori credibili. Io quando dovevo fare una cazzata la facevo, ma pensavo alle conseguenze. Perché sapete che faceva Capello? Mi chiamava e mi metteva fuori rosa. Non in panchina o in tribuna, fuori rosa. E qua che succede? Si mettono delle regole, ma a 36 ore dalla partita vanno a vedere il concerto. Come dire: “Sì, metti le regole. Ma non sei credibile, non me ne frega un cazzo di quello che fai”.”.