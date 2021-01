Cassano: "Il Milan lotterà fino alla fine per lo Scudetto. Calabria è migliorato molto"

Antonio Cassano, intervenuto su Bobo TV, il canale Twitch di Christian Vieni, ha commentato la vittoria del Milan a Cagliari. Cassano ha detto: “Lo dico ormai da tante settimane che il Milan è squadra, con un campione, che quando manca, non si sente la mancanza. Quello che nel Milan è migliorato più di tutti, non è Calhanoglu, ma Calabria. Calabria è il miglior terzino in assoluto per quello che sta facendo da gennaio dell’anno scorso. Qualità, personalità, giocate decisive, lo metti a centrocampo, non sbaglia nulla Calabria”.