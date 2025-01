Cassano su Ibrahimovic: "Tra i quattro volti è l'unico che ha parlato, ha avuto i coglioni"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'Viva El Futbol', l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato di Milan e del momento che sta attraversando il club rossonero dopo l'esonero di Paulo Fonseca, assolvendo da ogni tipo di colpe il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic:

"Non ha colpe, zero. Perché se avesse colpe Ibra gli direi anche a lui che ha sbagliato. La scelta Fonseca è stata di Ibra. Ibra è stato l'unico, a differenza dei Furlani e di Cardinale a metterci la faccia. Quando lui giustamente dice che le scelte tecniche le fa lui, l'ha scelto lui, è vero. Io gli do colpe zero perché visto che chi comanda, l'americano, ed il suo braccio destro di fiducia, che è a Milano, Furlani, sono loro che fanno pappa e ciccia.

Ibra, giustamente, cosa deve fare? Due, tre volte che è andato a parlare, è andato allo scontro, ha fatto qualcosa con qualcuno della stampa eccetera. Più di questo cosa dovrebbe fare? Ha scelto l'allenatore. Bene. Aveva scelto giusto, aveva scelto bene. Poi dal momento che l'americano che non si sa dov'era, cosa si stava mangiando, e Furlani che pensava di essere a Viterbo o a Nocera Inferiore, che sono degli incompetenti, cosa fanno? Prendono e fanno filtrare le voci e demandano le colpe su chi? Su Ibra.

Ma Ibra in questo momento qua ha colpe zero, perché tra i quattro volti ha parlato, ha avuto i coglioni, come lui li ha, perché io lo conosco troppo bene, lui tira fuori i coglioni e non ha problemi ad affrontare le situazioni se deve prendersi delle responsabilità o meno. In questo momento qua lui non ha colpe".