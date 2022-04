Causio: "Non mi stupisce che Pioli sia arrivato così in alto"

MilanNews.it

Nel lungo approfondimento dedicato a Stefano Pioli, uscito oggi sulle colonne di Sportweek, spazio alle dichiarazioni degli ex compagni di corso allenatori a Coverciano dell'attuale allenatore rossonero. Tra di loro Franco Causio che ricorda: "Persona metodica e capace, non mi stupisce che sia arrivato così in alto. Pacato, aveva doti di empatia e sapeva parlare ai calciatori. La mattina andavamo in aula e il pomeriggio applicavamo le teorie sul campo. Stefano prendeva tutto seriamente e oggi incarna una frase di Boniperti che dice che il bravo allenatore è quello che fa il meglio con i giocatori che ha a disposizione".