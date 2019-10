Ceballos, l'Arsenal prova ad acquistarlo definitivamente ma il Real fa muro

Ricordate Ceballos? In estate il Milan pensò all'ex del Real Madrid, poi trasferitosi all'Arsenal al prestito secco. Ora i Gunners stanno cercando di acquistarlo definitivamente dalle Merengues ma con grande difficoltà: secondo quanto riporta stamane Metro, avrebbero offerto infatti circa 30 milioni di euro per lo spagnolo. Una prima proposta prontamente rispedita al mittente però dal Real Madrid, che per privarsi a titolo definitivo del suo gioiello pretende un ulteriore sforzo economico da parte del club londinese.