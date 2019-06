Ceballos risponde a Zidane: "Non voglio più lavorare con te". Club di A interessati

Domenica ha segnato contro l'Italia nell'Europeo Under 21, adesso emergono invece dei dettagli sulla rottura tra Dani Ceballos e Zinedine Zidane. Il calciatore del Real Madrid è ai ferri corti col suo allenatore e, come riporta As, nei giorni scorsi il tecnico francese ha comunicato al giocatore che non rientrava più nei piani tecnici e la replica sarebbe stata immediata: "Non c'è problema, anche io non voglio più lavorare con te".

Nella lista dei partenti. Ceballos ha già avuto un minutaggio ridotto nell'ultima annata e ora, con la grande campagna acquisti dei blancos, lo spazio rischia di essere ancora minore. Per questo Zidane ha deciso di cedere Ceballos, in passato accostato al Napoli e al Milan. Il suo futuro potrà essere in Serie A?