Ceccarini: "Ibra presto il rinnovo fino al 2021. Milan convinto da Rebic, l'Eintracht vuole più di 30 milioni"

I primi due mesi del 2020 hanno regalato al Milan altrettante certezze. La prima abbondantemente annunciata ovvero Ibrahimovic, l’altra invece è stata una piacevole sorpresa e il riferimento non può che essere a Rebic. Di Zlatan è già stata detto tutto, ma presto ci sarà anche il rinnovo di contratto. L’accordo con Ibra è fino a giugno ma presto le parti troveranno l’intesa per prolungare il matrimonio di un altro anno. Dopo il girone di andata non era invece facile prevedere l’exploit di Rebic. L’attaccante croato ha realizzato 6 gol nelle ultime 7 partite e ora sta diventando un giocatore estremamente importante per il Milan. La situazione è insomma totalmente cambiata. Anzi il club rossonero (che lo ha preso dall’Eintracht in prestito biennale) è intenzionato a prendere in considerazione l’ipotesi di un acquisto. Il problema è anche la valutazione visto che per il club tedesco lo valuta una cifra superiore ai 30 milioni di euro E ora i rossoneri stanno riflettendo sul da farsi, perché se Rebic continuerà così è chiaro che potrebbe diventare una pedina fondamentale anche per il futuro. Il Milan sta valutando anche il riscatto di Kjaer, fissato a 2,5 milioni di euro con il Siviglia.