Ceccarini: "Milan, l’idea è blindare Maignan fino al 2028. Piace Joao Pedro del Watford"

Il Milan continua a guardare al futuro. Anche la questione rinnovi è un capitolo su cui da tempo Maldini e Massara sono molto attenti. L’accordo raggiunto con Giroud è un altro passo avanti. Certo la partita principale resta quella su Leao ma qui c’è ancora da lavorare. Il Milan parallelamente a questa situazione ha cominciato a muovere i suoi primi passi anche su Maignan. Il fortissimo portiere francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Ha ancora tre anni ma l’idea della società è cercare di discutere magari già in estate un allungamento che possa blindarlo in maniera definitiva. Un progetto che il Milan ha in testa e che presto potrebbe diventare concreto.

L’obiettivo sarebbe raggiungere una nuova intesa fino al 2028. Sul fronte attacco Balogun resta un nome caldo ma i rossoneri seguono anche altri profili. Tra questi c’è anche Joao Pedro del Watford. Per quanto riguarda le possibili uscite c’è da registrare l’interesse della Salernitana per Adli. Paulo Sousa lo ha avuto al Bordeaux e il club granata in estate potrebbe puntare ad un prestito.