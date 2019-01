Ceccarini: "Piatek, il Milan ci avrebbe pensato in estate ma la necessità ha accorciato i tempi"

Higuain al Chelsea, Piatek al Milan, Morata all’Atletico Madrid, Il gioco è fatto. Tutti gli incastri al posto giusto per un grande valzer di attaccanti. E allora andiamo a ricostruire quello che accadrà a breve. Higuain presto volerà a Londra per le visite mediche e si metterà a disposizione di Sarri. Un’operazione che oltre all’ok del Milan doveva essere avallata dalla Juventus. La formula è quella di un prestito oneroso fino a giugno di 9 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni di euro. In ponte c’è anche la possibilità di ridiscutere la formula in estate. Piatek è sempre stata la prima scelta del Milan. Ci avrebbe pensato in estate, ma la necessità ha abbreviato i tempi. Il Genoa e i rossoneri hanno in pratica trovato l’accordo. Un’operazione a titolo definitivo da 40 milioni di euro in cui entrerà Bertolacci e forse Halilovic.

A Piatek un quinquennale da due milioni di euro. Per non rimanere senza un’alternativa, Leonardo ha tenuto in piedi anche un’altra pista, Batsuhayi. Il Chelsea (che due anni e mezzo fa lo acquistò per 40 milioni di euro) lo ha tenuto fermo a Valencia fino a quando il Milan non ha avuto il via libera per prendere Piatek. Martedì ci sarà l’incontro definitivo per sistemare gli ultimi dettagli poi Piatek sarà un giocatore del Milan. Ora i rossoneri devono pensare anche al centrocampo. Serve necessariamente un innesto, per dare a Gattuso un giocatore che possa sostituire Biglia. Sensi e Duncan del Sassuolo restano nel mirino.