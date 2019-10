Cecchi: "Al Milan molti errori, ma non è solo colpa di Boban e Maldini"

Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sul momento dei rossoneri: "Il Milan è figlio di molti errori, ma non è colpa solo di Boban e Maldini: il processo è più ampio e inizia dai tanti milioni spesi da Mirabelli. Poi i 70 milioni per Piatek e Paquetá. E poi si spendono 20 milioni lordi per 3 portieri. Forse, per temperamento, Giampaolo era ancora lontano dall'ambiente milanista. La pressione è forte e l'allenatore probabilmente non era pronto, mi è sembrato smarrito nelle dichiarazioni e nel comportamento. Ma non è certo solo colpa sua. Sarebbe grave se il Milan non arrivasse in Europa League. Pioli non è un rivoluzionario, che sa dare concretezza alla rosa esistente senza esperimenti. Penso che un posto in Europa lo troverà".