Ceo Dortmund: "Grazie alla fiducia in noi stessi abbiamo prevalso nel girone della morte con Milan e PSG"

Intervistato da Sky Sports De, il CEO del Borussia Dortmund Lars Ricken si è soffermato sulla finale di Champions League contro il Real Madrid di sabato prossimo: "Naturalmente la tensione aumenta ogni giorno, ogni ora che si avvicina al finale. È grande, ma l'attesa per la finale probabilmente è ancora più grande. Certo sarebbe stato interessante 'vendicarsi' della finale del 2013 contro il Bayern Monaco. Ma se siamo onesti, c'è anche qualcosa di entusiasmante nel giocare contro avversarie internazionali. Perché: quando due squadre tedesche si incontrano, i tifosi tedeschi sono interessati. Così il finale è di ancora maggiore interesse.

Prima di tutto bisogna fare grandi complimenti a Edin Terzic. Avere la squadra in forma la fine di una stagione, quando si tratta di collezionare successi e titoli, è un'arte. E lui ci è riuscito sicuramente insieme al suo staff.

Penso che sia solo questione di avere una piccola speranza: quello che sento è che c'è davvero una convinzione assoluta, che la fiducia in te stesso ha prevalso nel cosiddetto girone della morte (con PSG, Atletico e Milan ndr) oppure contro il PSV, che fino a quel momento era imbattuto in campionato, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Penso che siamo capaci vincere questa partita. Se entrano in campo con questo atteggiamento, le nostre possibilità di vittoria aumentano notevolmente".