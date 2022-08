Cesari: "Intervento di Hateboer cattivissimo. Il Var deve intervenire"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

L'ex arbitro di Serie A Graziano Cesari, moviolista per Mediaset, ha commentato così l'intervento di Hateboer ai danni di Leao nel corso della ripresa della gara tra Atalanta e Milan, durante la trasmissione Pressing: "Guardate il direttore di gara, probabilmente vede qualche cosa ma non vede tutto perché il corpo di Hateboer limita la sua visuale e immediatamente estrae il cartellino giallo. Per me è rosso. Se Leao non riesce a far scivolare la punta sul terreno di gioco questo è un intervento cattivissimo che mette a rischio l’incolumità del giocatore. Il Var deve intervenire".