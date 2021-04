CF - Milan, Gianluca D’Avanzo si è dimesso dal CdA rossonero

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), lo scorso 9 marzo, Gianluca D’Avanzo, Co-Founder e Managing Partner di Blue Skye Financial Partners, ha dato le sue dimissioni da membro del Consiglio d’Amministrazione del Milan. Il CdA rossonero ha accettato le sue dimissioni in una riunione che si è svolta il 23 marzo. Per il momento, non è stato ancora reso noto chi prenderà il suo posto.