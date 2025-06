Champions, l'ex nerazzurro Matteoli: "Finale disastrosa, l'Inter era cotta"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "L'Inter è arrivata cotta a questa partita, i giocatori erano svuotati. La finale è stata disastrosa. Il Psg ha dimostrato più freschezza, sembrava che i giocatori dell'Inter non avessero mai giocato a calcio prima di questa partita e non è normale per una squadra come l'Inter". Così Gianfranco Matteoli, regista dell'Inter dei record, commenta a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 la finale di Champions League.

"Rifiutare la maglia azzurra è qualcosa che non torna. Forse si sta rendendo conto che gli anni passano - ha detto poi Matteoli parlando del caso Acerbi -. Magari ci sono altri giovani che Spalletti ha già individuato da poter far giocare e che possono far esperienza per il futuro". (ANSA).