Champions League, i risultati della serata. Dortmund sprecone a Torino, impresa Qarabag
Martedì di Champions davvero pirotecnico, soprattutto per le partite di Torino e Lisbona: il Benfica si fa rimontare dal Qarabag, il Dortmund prima va sul 4-2 allo Stadium e poi si fa beffare nel recupero con due gol veramente banali. Questi tutti i risultati della serata.
I risultati delle 18:45
Athletic Bilbao - Arsenal 0-2: Martinelli 72', Trossard 87'
PSV - USG 1-3: David 9' (rigore), Ait El Hadj 39', Mac Allister 81'; van Bommel 90'
I risultati delle 21
Benfica - Qarabag 2-3: Barrenechea 6', Pavlidis 16'; Andrade 30', Duran 48', Kashchuk 86'
Juventus - Real Madrid 4-4: Adeyemi 52'; Yildiz 63'; Nmecha 65'; Vlahović 67'; Couto 74', Bensebaini 86' (rigore); Vlahovic 90',
Real Madrid - Marsiglia 2-1: Timothy Weah 22'; Mbappé 28' - 81'
Tottenham - Villarreal 1-0: Luiz Junior 4' (autogol)
