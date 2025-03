Champions League, iniziati gli ottavi. I risultati di ieri e il programma di oggi

Sono cominciati gli ottavi di UEFA Champions League di cui, purtroppo, non fa parte il Milan. Nella giornata di ieri sono state giocate le gare di andata delle prime quattro sfide in programma. Questa sera le altre quattro partite, con l'unica italiana in campo, l'Inter, impegnata a Rotterdam contro coloro i quali hanno eliminato i rossoneri nel turno intermedio, il Feyenoord.

I risultati di ieri:

Club Brugge 1-3 Aston Villa

Real Madrid 2-1 Atletico Madrid

PSV Eindhoven 1-7 Arsenal

Borussia Dortmund 1-1 Lille

Il programma di oggi:

Ore 18.45, Feyenoord-Inter

Ore 21, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Ore 21, Benfica-Barcellona

Ore 21, PSG-Liverpool