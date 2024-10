Champions League, la traversa ferma l'Atalanta: col Celtic finisce 0-0

vedi letture

Una gara tosta, con tanta intensità e diverse occasioni da gol. Ma alla fine il punteggio non è cambiato per nulla: 0-0 finale e un punto a testa, un pareggio che lascia un po' d'amaro in bocca all'Atalanta, che nel primo tempo ha avuto diverse occasioni per sbloccare il match. Niente da fare, a vincere è stata la solidità difensiva di un Celtic vecchia maniera, strategia necessaria per evitare un'altra batosta.

Tante occasioni

Niente tridente, ma un trequartista (Pasalic) in grado di creare maggiori pericoli sulle palle inattive. La scelta di Gian Piero Gasperini per affrontare una difesa a quattro ha pagato sin da subito, nei primi venti minuti i nerazzurri hanno gestito il possesso creando diversi pericoli: quello maggiore è arrivato su inserimento del croato sul cross di Zappacosta, ma la conclusione di testa è stata fermata dalla traversa. Il tiro di Engels al 26', respinto da Carnesecchi, ha dato un'ulteriore scossa ai padroni di casa che nel giro di pochi minuti hanno collezionato palle gol a ripetizione: prima con la conclusione a botta sicura di Pasalic parata da Schmeichel, poi dal tiro di Zappacosta terminato alto.

Nessun gol

Il copione del match è rimasto immutato anche nella ripresa, ma a spaventare la Dea è stato un tiro dalla distanza di Kuhn deviato in corner ancora da Carnesecchi. I padroni di casa ci hanno provato in tutte le maniere possibili, creando gioco e cercando di allargare il pensiero sulle fasce, ma quei cross alla disperata non hanno risolto il problema di una difesa troppo solida. Nemmeno gli ingressi di Samardzic, De Ketelaere e Zaniolo hanno cambiato un copione diventato scontato col passare dei minuti. Finisce 0-0, coi tifosi del Celtic a far festa: Stoccarda, almeno per i nerazzurri, dovrà essere un punto di svolta per rimanere nelle 24.