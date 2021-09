Champions League, Milan e Inter tornano a giocare contemporaneamente dopo oltre 15 anni

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto sul suo profilo Twitter, ha lasciato un commento sul ritorno in campo – in contemporanea – in Champions League di Milan e Inter. Pastore scrive: “Stasera Milan e Inter tornano a giocare contemporaneamente in Champions dopo oltre 15 anni. Non succede dall'aprile 2006, serata a forti tinte rossonere: il Milan eliminava il Lione, l'Inter si faceva sbattere fuori da tale Arruabarrena del Villarreal”.

