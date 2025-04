Champions-League, PSG-Aston Villa 3-1: Kvaratskhelia trascina i parigini

Una grande serata di calcio, quella andata in scena al Parco dei Principi di Saint Denis, che vede il Paris Saint Germain imporsi per 3-1 nella sfida d'andata contro l'Aston Villa. Una serata scorsa nel segno di Khvicha Kvaratskhelia: oltre al gol decisivo segnato sul tabellino ex Napoli, al georgiano ex Napoli va senza la minima discussione la palma di migliore in campo del match.

Una partita che ha visto il PSG condurre sui binari del possesso palla e del predominio territoriale sin dalle prime battute, ma tutt'altro che agevole. Sì, perché come volevasi dimostrare i Villans di Unai Emery si sono dimostrati un osso duro. E sono pure passati in vantaggio, al 35' con Rogers che ha toccato appena un assist al bacio di Tielemans.

Tempo quattro minuti, però, ed è tornato sotto il PSG. Già al 39' i parigini hanno trovato l'1-1 grazie a un gran bel gol segnato da uno dei loro ragazzini terribili, Desiré Doue. I padroni di casa spingono ancora ma sbattono sul 'Dibu' Martinez, che però non può niente sulla prepotente avanzata conclusa da un potente tiro in porta da parte di Kvaratskhelia. Il gesto tecnico del georgiano porta il PSG sul 2-1 a inizio secondo tempo, punteggio che rimane immutato a lungo e che sembra essere quello definitivo. Non è d'accordo però Nuno Mendes, che in fuga solitaria in pieno recupero arrotonda ulteriormente sul 3-1 finale. Lo stesso risultato anche al momento del triplice fischio da parte dell'arbitro, l'italiano Mariani.