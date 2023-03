Champions, Milan e Inter entrambe in casa: ecco cosa dice il regolamento

L'urna di Nyon, che domani sputerà fuori i suoi verdetti alle ore 12 per quanto riguardai quarti di finale di Champions League, vede invischiate Milan e Inter che, come è noto, giocano entrambe nello stesso stadio. Questo ovviamente porta a spulciare bene il regolamento delle Uefa che dice che non possono essere giocate due partite in uno stesso stadio nell'arco di 24 ore. L'andata dei quarti è fissata per martedì 11 e mercoledì 12 aprile, il ritorno la settimana dopo (18-19 aprile). Se una squadra gioca in casa o meno il primo turno lo decide l'ordine di estrazione.

Nel caso in cui dovessero uscire entrambe come prime o seconde estratte bisognerà mettere mano al regolamento. Il Milan essendo arrivato in questa edizione della Champions League da Campione di Italia e quindi in una fascia superiore rispetto all'Inter, costringerà i cugini a invertire: dunque se entrambe usciranno come prime estratte, il Milan giocherà in casa l'andata; se entrambe usciranno come seconde estratte, la partita in casa nel primo turno spetterà all'Inter. Lo riporta il sito della Gazzetta dello Sport.