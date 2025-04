Che brivido per il PSG, l'Aston Villa ci mette il cuore ma non basta: finisce 3-2 al Villa Park

vedi letture

Il Paris Saint-Germain si prende la semifinale, ma deve sudare più del previsto per avere la meglio su un’Aston Villa mai domo. Dopo il 3-1 dell’andata al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique sembrava avere un piede e mezzo nel penultimo atto della competizione. In Francia, i parigini avevano ribaltato lo svantaggio iniziale firmato da Rogers grazie alle reti di Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes, portandosi in vantaggio con due gol di scarto.

Al ritorno, però, l’Aston Villa ha messo in scena una prestazione di grande orgoglio. Sembrava tutto finito dopo le reti in avvio di Hakimi e Nuno Mendes, che avevano portato il punteggio complessivo sul 5-1 per il PSG. Ma la squadra di Unai Emery, specialista delle coppe, non si è arresa ed i Villains hanno trovato la forza per reagire e firmare tre gol con Tielemans, McGinn e Konsa, riaccendendo una partita che sembrava ormai chiusa. Brivido nel finale, con Pacho che ha salvato sulla linea sulla conslusione volante dei Maatsen destinata all'angolino.

Il 3-2 finale, però, non è bastato agli inglesi per ribaltare il punteggio complessivo. Il PSG accede così alle semifinali, ma con più di un campanello d’allarme: la fragilità difensiva e la difficoltà nel gestire il vantaggio sono aspetti su cui Luis Enrique dovrà lavorare. Aston Villa esce a testa alta, applaudita anche dagli avversari. In semifinale il PSG affronterà una fra Arsenal e Real Madrid: i Gunners hanno vinto 3-0 all'andata, ma visti i risultati di stasera i tifosi dei Gunners dovranno fare qualche scongiuro.