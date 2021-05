Che festa in campo, abbracci e cori nello spogliatoio Milan

E’ Champions! Grande festa in casa rossonera dopo aver battuto 2-0 l’Atalanta grazie alla doppietta di Kessie su rigore. Rossoneri che al triplice fischio si sono abbracciati ed hanno esultato tutti insieme, cenni d’intesa tra Pioli e la dirigenza presente in tribuna. E’ una notte magica, il Milan è tornato in Champions e quella musichetta ora suona nello spogliaotio rossonero...