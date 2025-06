Cherki dribbla le domande di calciomercato: "Tutto è possibile ma non guardo cosa succede altrove"

Rayan Cherki dribbla le domande di calciomercato, ma al contempo lascia aperta ogni ipotesi per il prossimo futuro. Dopo una stagione che lo ha visto protagonista con la maglia del Lione, l'attaccante francese ha parlato in conferenza stampa, in concomitanza con l'arrivo nel ritiro della Nazionale francese, per rispondere della convocazione di Didier Deschamps.

A chi gli chiedeva del mercato, Cherki ha risposto: "Tutto è possibile, ma ci sono due partite importanti con la nazionale francese. Non mi pongo questa domanda. Quando arriverà il momento, me la porrò. Non influisce affatto sul mio percorso, sono qui per divertirmi. Non guardo cosa succede altrove. Non vedo l'ora di giocare con i miei compagni. Tutto il resto non è utile".