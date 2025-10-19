Chi vincerà lo Scudetto? L'opinione del dirigente sportivo Lupo

Questa sera il Milan gioca a San Siro alle ore 20.45 contro la Fiorentina e avrà l'occasione, con una vittoria, di balzare in testa alla classifica di Serie A Enilive in solitaria. Un compito tutt'altro che banale dal momento che il Diavolo giocherà contro un avversario ostico, contro un ex tecnico che sicuramente vorrà dire la sua come Stefano Pioli ma soprattuto contro la sfortuna che nell'ultima settimana ha messo ko, oltre a Jashari, quattro e forse cinque giocatori titolari della rosa di Allegri.

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il dirigente sportivo Fabio Lupo, fino a qualche settimana fa Ds del Cosenza e in passato con un impiego anche alla Sampdoria, ha parlato così di quella che sarà la corsa Scudetto: "Se il Milan batte la Fiorentina centra un grande risultato e può dire la sua. A prescindere da chi porterà a casa lo Scudetto, vincerà il calcio italiano che dimostrerà di essere ad ottimi livelli”