Chukwueze convinto: "Mi piace Fonseca. Vedrete un nuovo Samu quest'anno"

Il Milan nella notte ha giocato la sua prima amichevole in terra americana, avendo la meglio del Manchester City con il risultato di 3-2 allo Yankee Stadium. In rete per i rossoneri Colombo (doppietta) e Nasti. Titolare dal primo minuto e tra i più positivi in campo anche Samuel Chukwueze che sta sfruttando la possibilità di essere a contatto con il nuovo tecnico e con la squadra fin dal primo giorno di raduno di questa stagione.

Al termine della gara Luca Bianchin, inviato della Gazzetta dello Sport negli Stati Uniti, ha riportato delle dichiarazioni dell'esterno nigeriano sul proprio profilo X. Queste le parole di Chukwueze: "Mi piace il nuovo allenatore, mi ha dato subito un’opportunità, è importante quando qualcuno ti dà fiducia. I tifosi vedranno un nuovo Samu quest’anno”