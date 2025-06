Chukwueze: "Tifosi del Milan migliori al mondo, purtroppo li abbiamo delusi"

vedi letture

Samuel Chukwueze è stato ospite del podcast di Victor Modo su YouTube ed è tornato sulla stagione incredibilmente negativa che si è appena conclusa al Milan. Queste le dichiarazioni del nigeriano, che è stato molto sincero:

"La scorsa stagione è qualcosa di cui non vogliamo parlare… È stata una stagione negativa per i tifosi del Milan e per tutti coloro che ne hanno fatto parte. Onestamente, è stata una delle peggiori stagioni della mia carriera professionale: non abbiamo vinto nulla e non ho giocato molto anche se i numeri mi davano ragione. Siamo stati eliminati dalla Champions League, abbiamo perso in Coppa Italia, non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo in campionato: è andato tutto storto. È stata una stagione difficile, con infortuni e un cambio di allenatore".

Un pensiero per i tifosi, sempre presenti con la squadra: "I tifosi del Milan sono tra i migliori al mondo. Meritano davvero di meglio. Sono con noi sotto la pioggia e anche quando fa freddo li vedi togliersi le magliette, cantare e tifare in modo incondizionato. Purtroppo in questa stagione li abbiamo delusi. Spero che la prossima stagione sia molto migliore con la vittoria dello Scudetto, della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League per rimediare a tutto”.