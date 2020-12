CIES, la classifica dei migliori club scopritori di talenti: Milan unica italiana nella top 100

Come riporta il sito di Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), il CIES, Centre International d’Étude du Sport, ha stilato una speciale classifica dei club europei in base all’età media in cui hanno reclutato i loro giocatori attuali (esclusi i calciatori provenienti dal settore giovanile): in vetta a questa graduatoria troviamo il CSKA Mosca (età media 21,1 anni), seguito dagli slovacchi del FC DAC 1904 (21,7 anni) e dagli olandesi dell’Heerenveen (22,1 anni). Per quanto riguarda le squadre italiane, l'unica nella top 100 è il Milan (97° posto con un'età media di 24,3 anni).