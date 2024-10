CIES - Milan 14esimo al mondo per valore di mercato. Primo il Real Madrid

vedi letture

Il Cies, l'osservatorio calcistico svizzero, si dedica ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo aggiornamento settimanale, infatti, sono elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Sono inclusi i giocatori in prestito ad altre squadre e il valore di mercato è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.

Nessuno come il Real Madrid. Come prevedibile, la formazione spagnola è al primo posto in classifica, con il valore aggregato di trasferimento più alto mai registrato per un club di calcio: 1.728 miliardi di euro. Segue il Manchester City, con un parco giocatori giocatori di proprietà da 1.471 miliardi di euro. Al terzo posto ecco il Chelsea: 1.388 miliardi di euro.

Italiane fuori dalla top ten. La più "ricca" è l'Inter, tredicesima con un roster il cui valore è stimato a 800 milioni di euro. Segue al quattordicesimo posto il Milan, la cui rosa è stimata valere 762 milioni di euro. Diciassettesima la Juventus (697) e ventesimo il Napoli con 598 milioni. Da segnalare come nelle prime dieci ben cinque siano formazioni di Premier: oltre a City e Arsenal già citati, figurano infatti Liverpool, Manchester United e Tottenham, più il Brighton & Hove undicesimo.