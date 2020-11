Clamorosa vittoria della Lazio a Torino, Juve senza problemi con lo Spezia: la classifica

Larga vittoria della Juventus al Manuzzi contro lo Spezia nel pomeriggio. I bianconeri sono andati in gol con Morata, Ronaldo (doppietta) e Rabiot, mentre il momentaneo 1-1 è stato realizzato da Tommaso Pobega, in prestito dal Milan. Passa anche la Lazio a Torino con un 3-4 pirotecnico. Vantaggio biancoceleste con Pereira, poi Bremer e Belotti per il 2-1 granata, pareggiano i biancocelesti con Savic e ancora avanti il Toro con Lukic. Il recupero però è tutto a stampo laziale, con rigore di Immobile al 96' e vantaggio finale di Caicedo al 98'.

Questa la classifica di Serie A con i risultati delle 15:

1. Milan 16

2. Atalanta 12

3. Juventus 12

4. Napoli 11 *

5. Sassuolo 11 *

6. Inter 11

7. Lazio 10

8. Sampdoria 9*

9. Hellas Verona 8*

10. Roma 8*

11. Fiorentina 7*

12. Cagliari 7

13. Bologna 6

14. Benevento 6*

15. Spezia 5

16. Parma 5

17. Genoa 4**

18. Udinese 3

19. Torino 1*

20. Crotone 1

* una gara in meno

** due gare in meno