Clamoroso Inzaghi: si va verso la separazione dal Pisa. Un club di B su Pippo

Clamorosa indiscrezione in arrivo da Gianluca Di Marzio che nella giornata di oggi riporta come Pippo Inzaghi, reduce da un'annata trionfale con il Pisa che ha riportato in Serie A dopo oltre trent'anni di assenza, sia vicino alla separazione dal club toscano. Una notizia che arriva un po' come il fulmine a ciel sereno perché al momento non c'erano stati segnali di un possibile addio.

A stupire, nello specifico, al netto del possibile divorzio, è la scelta di Pippo Inzaghi di valutare offerte in arrivo dalla Serie B. Infatti come viene riferito sull'ex bomber rossonero ci sarebbe il forte interesse del Palermo che da anni ha un progetto ambizioso ma che ancora non è riuscito a concretizzarlo. Pippo Inzaghi in Serie B ha dimostrato di essere uno specialista e quest'anno ha centrato la sua seconda promozione: si attendono sviluppi ma intanto il Pisa cerca il sostituto che al momento si cerca tra i profili di Pirlo, Gilardino e Zanetti.