Coco: "Per me fu difficile lasciare il Milan, è stato faticoso prendere quella decisione"

Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi anche sul suo addio al Milan: “All'epoca ricordo che i tifosi erano arrabbiati per la cessione, purtroppo è andata così. Per me fu difficile lasciare il Milan, avendo vissuto la parte giovanile più sei anni di prima squadra per me è stato faticoso prendere quella decisione. Nei paesi arabi il Milan è la più amata, il fascino del passato è rimasto ancora oggi”.