Colantuono: "Con Rebic davanti il Milan si sta esprimendo molto bene. Ora Pioli ha tre armi importanti"

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano Colantuono ha parlato così dell'attacco rossonero: "Non penso che Ibrahimovic accetti di fare la panchina. Rebic è forte, Ibra idem. Il Milan forse ha usufruito di questo modo di giocare di Rebic in queste partite: dà profondità, non dà riferimenti e permetti gli inserimenti degli esterni. Ora il Milan si sta esprimendo molto bene e questo sarà il grattacapo di Pioli, non vorrei essere nei suoi panni. Ha tre armi importanti: può giocare in maniera classica con Ibra e Giroud, ma ha anche la possibilità di giocare in modo diverso con Rebic davanti".